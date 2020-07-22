В Петербурге хотят сократить количество работников учреждений культуры

Около 10% штата будут вынуждены искать новое место.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Новостью поделился депутат ЗакСа Максим Резник. Он рассказал, что в учреждения культуры разослали письма, в которых говорится о сокращении 10% штата театров, музеев, библиотек, школ искусств до ноября 2020 года. Пока что данные никак не комментировал комитет по культуре Санкт-Петербурга, но на новость уже отреагировали горожане. Они удивлены, так как всегда считали город Культурной столицей России.

Напоминаем, что в Смольном заявили, что сокращать своих сотрудников не планируют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном объяснили увольнение санитаров из «Ленэкспо». «Санитарам будут произведены все положенные по закону выплаты за май и июнь», — приводит слова представителя пресс-служба znak.com.