В Мурино спасатели час тушили гараж

В Мурино спасатели час тушили гараж
За час огнеборцы справились с объявшим здание пламенем. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили гараж. Сооружение загорелось на площади 12 «квадратов».

Возгорание случилось в четверг, 23 июля, в Мурино. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в шесть часов утра. По указанному адресу незамедлительно выехали восемь сотрудников.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, сотрудники пожарно-спасательной части справились с огнем за час. В 07:05 пожар был потушен.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе под утро вспыхнул сарай. Причины появления огня выясняются.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

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