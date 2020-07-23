Участника ОПГ судят в Петербурге за обнал с доходом 200 миллионов

Участника ОПГ судят в Петербурге за обнал с доходом 200 миллионов
Суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд в Петербурге рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности. Следствие полагает, что участники организованной преступной группы заработали 199 млн рублей на обналичивании.

Перед судом предстанет один из участников ОПГ. Обвинительное заключение в отношении его утвердила прокуратура Петербурга.

По версии следствия, ОПГ действовала в Петербурге с марта 2015 года по декабрь 2017 года. Участники вели банковскую деятельность, не имея лицензии и регистрации. Через подконтрольные организации они «обналичивали» деньги.

«Доход от преступной деятельности превысил 199 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Дело рассмотрит Фрунзенский районный суд. Расследование в отношении других участников ОПГ продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли группу теневых банкиров. По подозрению в обналичивании более 102 млн задержаны три женщины.

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