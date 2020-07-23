Участника ОПГ судят в Петербурге за обнал с доходом 200 миллионов

Суд в Петербурге рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности. Следствие полагает, что участники организованной преступной группы заработали 199 млн рублей на обналичивании.
Перед судом предстанет один из участников ОПГ. Обвинительное заключение в отношении его утвердила прокуратура Петербурга.
По версии следствия, ОПГ действовала в Петербурге с марта 2015 года по декабрь 2017 года. Участники вели банковскую деятельность, не имея лицензии и регистрации. Через подконтрольные организации они «обналичивали» деньги.
«Доход от преступной деятельности превысил 199 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Дело рассмотрит Фрунзенский районный суд. Расследование в отношении других участников ОПГ продолжается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли группу теневых банкиров. По подозрению в обналичивании более 102 млн задержаны три женщины.