В Москве и Сибири задержали более 20 участников террористической ячейки

ФСБ задержала 22 участников ячейки террористической организации «Исламское движение Узбекистана», запрещенной на территории России. Выявлены они были в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.
«Задержаны 22 человек из числа её главарей и рядовых участников», — приводит ТАСС слова представителя ЦОС ФСБ России.
По данным службы, задержанные вербовали и переправляли рекрутеров в зоны боевых действий, а также призывали к преступлениям террористического характера. На их счету также финансирование членов террористической структуры в Сирии.
Во время задержания обнаружены и изъяты пропагандистские видеоматериалы, паспорта с ложными данными и религиозная литература, запрещенная в России.
Следственные действия продолжаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ обезвредила группу сторонников «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).