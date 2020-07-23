В Москве и Сибири задержали более 20 участников террористической ячейки

В Москве и Сибири задержали более 20 участников террористической ячейки
ФСБ задержала более 20 террористов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

ФСБ задержала 22 участников ячейки террористической организации «Исламское движение Узбекистана», запрещенной на территории России. Выявлены они были в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.

«Задержаны 22 человек из числа её главарей и рядовых участников», — приводит ТАСС слова представителя ЦОС ФСБ России.

По данным службы, задержанные вербовали и переправляли рекрутеров в зоны боевых действий, а также призывали к преступлениям террористического характера. На их счету также финансирование членов террористической структуры в Сирии.

Во время задержания обнаружены и изъяты пропагандистские видеоматериалы, паспорта с ложными данными и религиозная литература, запрещенная в России.

Следственные действия продолжаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ обезвредила группу сторонников «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

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