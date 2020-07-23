Бывший тренер «Зенита» возглавил киевское «Динамо»

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Тренер Мирча Луческу. Фото: Baltphoto/Юрий Копьёв

Румынский тренер Мирча Луческу возглавил киевский футбольный клуб «Динамо». Прежде он тренировал игроков «Зенита», «Шахтера» и других команд.

Контракт с 74-летним специалистом заключен на два сезона с возможностью продления на год. Об этом сообщается на официальном сайте киевского «Динамо».

«Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе «Динамо», — сказал Луческу.

Тренер признался, что соскучился по Украине и хотел вернуться в страну, где показывал успешные результаты. Луческу на протяжении 12 лет возглавлял донецкий «Шахтер» — главного соперника «Динамо» в чемпионате.

Тренерскую карьеру Мирча Луческу начал около сорока лет назад. За это время он успел поработать в более чем десяти клубах и национальных сборных, включая команды Италии, Туркии, Румынии и Украины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тренера «Зенита» Сергея Семака признали лучшим наставником РПЛ в июле.

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