Сергея Семака признали лучшим тренером РПЛ в июле по версии болельщиков

Тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак признан лучшим наставником Российской премьер-лиги (РПЛ) в июле.

Об этом в субботу, 4 июля, сообщается в официальном Twitter-аккаунте РПЛ. Кандидатура Семака была признана наиболее подходящей как футбольными фанатами, так и в самой премьер-лиге. Отметим, что свой титул тренер сине-бело-голубых получил не зря: последние три матча «Зенита» завершились победой петербуржцев.

На данный момент в турнирной таблице РПЛ клубу Северной столицы принадлежит бесспорное первенство и 59 очков. На 11 очков ниже и на второй строчке расположился московский «Локомотив». Третье место отведено «Краснодару», у которого 45 очков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболист «Зенита» Даниил Лесовой перешел в тульский «Арсенал». Он заключил с клубом контракт на три года.