На Маяковской останавливали эскалатор из-за падения женщины

Происшествие произошло на переходе на станцию вчера, 23 июля.

В социальных сетях начала распространяться информация о том, что на эскалаторе упал человек. Очевидцы передавали, что были слышны крики, а эскалатор «зажевал» ногу пострадавшей. Из-за этого на подъем временно работал один эскалатор. Об этом стало известно из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Позднее инцидент прокомментировали представители петербургской подземки. Выяснилось, что упала 60-летняя пенсионерка. Эскалатор на «Маяковской» действительно останавливали, но позднее он был оперативно запущен вновь. С женщиной все в порядке, она жива. Конструкция подъемного средства осталась неповрежденной. Об этом сообщают «Невские новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перенесли работы по проектировке продления зеленой ветки метрополитена.