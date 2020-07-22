В Петербурге перенесли работы по проектировке продления зеленой ветки метрополитена

В очередной раз в Северной столице произошел перенос планировочных работ. Следовательно, из-за этого откладывается само строительство продолжение третьей линии подземки.

Во вторник, 21 июля, на сайте городской администрации появилось новое постановление от комитета по градостроительству и архитектуре. В документе говорится о проектировании продолжения Невско-Василеостровской линии.

В качестве даты, когда соответствующие проекты должны быть готовы, указано 21 января 2022 года. Ранее ожидалось, что спроектировать участок от станции «Беговой» до «Планерной» получится к декабрю 2019 года. Следовательно, планы перенеслись более чем на два года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станция метро «Новокрестовская» сменила название на «Зенит». Такое решение было принято властями города в связи с успехами сине-бело-голубых в чемпионате России, а также в честь 95-летия футбольного клуба.