СМИ: Роберт Паттинсон собрался жениться

Западная пресса активно начала распространять информацию о том, что известный актер Роберт Паттинсон решил оставить свою холостяцкую жизнь в прошлом.

Подробности личной жизнь актера редко удается раздобыть журналистам. Эту сторону жизни он тщательно оберегает. Однако, известно, что он состоит в отношения с моделью Сьюки Уотерхаус. Но недавно фотографы увидели пару, гуляющую по Лондону. А под прицелом объективов оказалось золотое кольцо на безымянном пальце девушки.

Слухи о скорой свадьбе появлялись еще в декабре, когда Паттинсон провел рождественские праздники в доме семьи своей возлюбленной. Тогда The Mail On Sunday опубликовал информацию о предложении и о том, что актер просил руки Уотерхаус у ее родителей.

Фанаты считают, что пара тщательно скрывала свою помолвку. Однако, папарацци все же смогли заметить помолвочное кольцо на пальце модели. Правда, сделать это удалось спустя полгода.

Сам актер информацию о возможной помолвке никак не комментирует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роберт Паттинсон рассказал, чем питается на карантине.