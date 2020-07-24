Звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина рассказала, почему так молодо выглядит

Известной советской и российской актрисе уже 84 года.

Дружинина решила рассказать свои поклонникам в чем же секрет ее безупречного внешнего вида. Ведь многие люди интересуются у актрисы, как в таком почтенном возрасте ей удается так хорошо выглядеть. Многие предполагают, что все дело в качественных пластических операциях, однако Дружинина поспешила опровергнуть данные слухи.

Артистка уверила поклонников, что никогда не делала никаких операций красоты. В своем посте в социальной сети Instagram Дружинина поделилась секретами, которые позволяют ей оставаться в тонусе и хорошо выглядеть. Все дело в правильном питании, физических упражнениях и контрастном душе. Однако, одну процедуру звезда «Девчат» все же делает — криомассаж лица. По ее словам, холод способствует омоложению.

Поклонники оценили опубликованный пост и не поскупились на множество комплиментов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пелагея опубликовала фото без макияжа.