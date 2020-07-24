Переписку Эмбер Херд с Илоном Маском прочитали в суде

В ходе очередного заседания, связанного с разбирательствами актрисы Эмбер Херд с актером Джонни Деппом, в Высоком суде Лондона прочитали одну из личных переписок.

Речь идет об общении Херд с главой SpaceX Илоном Маском. Стало известно, что предприниматель признавался актрисе в своей симпатии, а также хотел защитить ее от Деппа, предложив нанять ей круглосуточную охрану. Отметим, что переписка состоялась уже после расставания Херд с мужем. Маск уверял девушку, что окажет ей поддержку даже, если она никогда не захочет увидеть его вновь. Об этом сообщает Insider.

Напомним, защитники Деппа объявили в суде, что его жена на протяжении всей совместной жизни изменяла ему с актером Джеймсом Франко и вышеупомянутым Маском. Сама Херд свою неверность отрицает, ссылаясь на то, что у Деппа просто развилась паранойя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, как Эмбер Херд называла Илона Маска.