Выплаты по 10 тыс. рублей на детей хотят сделать ежемесячными

Выплаты по 10 тыс. рублей на детей хотят сделать ежемесячными
Пока что решение не принято. Фото: pixabay.com

Также есть предложение, согласно которому на выплаты могут рассчитывать дети до 18 лет.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. О своем предложении рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он считает, что нужно сделать выплаты по 10 тысяч рублей на детей ежемесячными. Также политик убежден, что их нужно распространить на подростков до 18 лет, а не 16. Миронов заявил, что поддержать семьи важно хотя бы до конца текущего года в связи с пандемией коронавируса. Источником финансирования политик предложил сделать Фонд национального благосостояния.

Напоминаем, что семьи, в которых есть дети в возрасте до 16 лет, в июне и июле получала выплаты. Они были утверждены, чтобы помочь россиянам пережить непростые времена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России создают медицинские маски, убивающие коронавирус.

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Выплаты по 10 тыс. рублей на детей хотят сделать ежемесячными