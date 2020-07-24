Названы российские миллиардеры, разбогатевшие во время пандемии

Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, состояние которых заметно подросло во время пандемии коронавируса. В перечень вошли те, кто больше других разбогател в относительном выражении.

С середины марта суммарное состояние героев российского списка Forbes выросло на $70,73 млрд.

Лидером по приросту состояния стал инвестор Леонид Богуславский. По данным Forbes, доходы ему принес разработчик DataDog, который позволяет клиентам следить за работой используемых ими облачных хранилищ. С марта акции компании выросли почти втрое — с $32 до $93 за штуку. Состояние Богуславского увеличилось с $1,5 до $2,8.

На втором месте расположилась семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которая владеет 78,6% золотодобытчика «Полюс». Состояние миллиардера и его родственников во время пандемии выросло с $10 млрд до $18,6 млрд.

Тройку лидеров замкнул основатель «Яндекса» Аркадий Волож. За пандемию его кошелек пополнился на 75% — с $1,2 млрд до $2,1 млрд.

В рейтинг также вошли Олег Тиньков, Владимир Евтушенков, Владимир Богданов, Николай Буйнов, Валентин Гапонцев и Альберт Шигабутдинов.

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