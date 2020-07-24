Машиниста обвиняют в жестоком убийстве в Киришах

Мужчина мог нанести несколько ударов ножом в шею своей знакомой.

Все случилось еще 3 января. Как стало известно gazeta.spb.ru, подозреваемого удалось задержать спустя семь месяцев после обнаружения бездыханного тела женщины в Киришах. В совершении преступления подозревается гражданин Украины, в отношении которого возбудили уголовное дело.

Напоминаем, что ссора между мужчиной и женщиной произошла в начале 2020 года. Злоумышленник выпил, поссорился со своей знакомой и нанес ей удар ножом в шею. В результате пострадавшая скончалась на месте из-за серьезности полученных травм. Машинист скрылся с места происшествия и оставался неуловимым до недавно времени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Среднеохтинском женщина ранила супруга из-за споров о трудоустройстве. Петербурженка объяснила, что пострадавший выпил и у них произошла ссора.