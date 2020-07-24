Виновник смертельного ДТП на Грибоедова получил условный срок

Виновник смертельного ДТП на Грибоедова получил условный срок
Суд признал водителя виновным. Фото: pixabay.com

Пешеход скончался от серьезности полученных травм, так и не дождавшись врачей.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Водитель признал свою вину в случившемся и получил 2,5 года условно. Куйбышевский районный суд также запретил ему работать на машине на протяжении полутора лет.

Напоминаем, что все случилось в октябре 2019 года на набережной Грибоедова. Там столкнулись две иномарки – в результате один из автомобилей оказался на тротуаре. Машина наехала на пешехода, который получил серьезные травмы – у него были перелом черепа, ушиб с частичным разрешением головного мозга, кровоизлияние в мозг. Мужчина скончался на месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобили на Бутлерова залило кипятком из-за прорыва трубы. Местные жители рассказывают, что владельцы машин пытались вытащить их из кипятка.

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