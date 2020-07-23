Автомобили на Бутлерова залило кипятком из-за прорыва трубы

На улице Бутлерова в Петербурге затопило автостоянку после прорыва трубы. В «горячем озере» оказались не менее десятка автомобилей.

О прорыве теплосети сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Трубу в районе парковки прорвало примерно в три часа дня в четверг, 23 июля. Местные жители рассказывают, что владельцы машин пытались вытащить их из кипятка.

Отметим, что этот участок находится в зоне ответственности ГУП «ТЭК». Как сообщает «Мойка78», об аварии в компанию сообщили в 14.40. На место были вызваны представители страховой компании для оценки ущерба. На время проведения работ по ликвидации последствий аварии отключать воду в районе не планируется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перекресток Лиговского и Растанной погрузился под воду.