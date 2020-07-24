Больше 7 тысяч медработников заразились коронавирусом в Петербурге

В Петербурге рассказали о заболеваемости коронавирусом среди медиков. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге рассказали о заболеваемости коронавирусом среди медиков. Фото: комитет по здравоохранению

Больше 7 тыс. сотрудников медицинских учреждений заразились коронавирусом в Петербурге. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

Статистика включает медиков и других работников больниц — кадровиков, бухгалтеров и системщиков. Часть из них переболели бессимптомно и в легкой форме.

Высокую заболеваемость среди сотрудников медучреждений Беглов объяснил большим охватом тестирования. Медиков проверяют на коронавирус еженедельно.

«Цифра достаточно большая, и она объясняется в первую очередь большим охватом тестирования именно медработников, которых проверяют на COVID-19 каждую неделю», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Статистику по смертности среди медицинских работников Беглов не озвучил.

В Петербурге подтверждено более 30,2 тыс. случаев коронавируса. Из них выздоровели 22,8 тыс. человек. Скончались за весь период 1 тыс. 908 зараженных. За последние сутки в городе зарегистрировано 27 смертей от коронавируса и 181 случай заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург получит транш 1,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты для медиков, работающих с коронавирусными пациентами.