Музей «Форт Красная горка» пополнился стеклянными артефактами с трехсотлетней историей

Музей «Форт Красная горка» пополнился новыми экспонатами. Активисты обнаружили настоящий клад — стеклянные артефакты.

Искатель-любитель Андрей Хованский вместе с другими энтузиастами нашел место, где 300 лет назад работал Лавинский стекольный завод. На карте 1770 года они нашли местонахождение завода, куда и отправились. В глухом лесу на берегу реки Лава они наткнулись на настоящий клад.

Как сообщил ЛенТВ24, Хвальский рассказал, что в ходе работ участники экспедиции обнаруживали кусочки тиглей, но когда раскопали стекла, поняли, что удача им улыбнулась.

Кроме того, активисты нашли обломки кувшинов, в которых проводилась плавка, а также разноцветные стекла. Все это теперь хранится в краеведческом музее.

Следующая экспедиция в поисках еще одного стекольного завода запланирована в город Ямбург.

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