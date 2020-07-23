В Петербурге вновь откроет двери для посетителей Музей железных дорог

Работа учреждения возобновится 30 июля.

Любителей железнодорожного транспорта вновь ждут в своих стенах сотрудники крупнейшего в России музейного комплекса.

Безопасность гостей будет обеспечена согласно всем предписаниям Роспотребнадзора. В связи с продолжающейся эпидемий коронавируса, вход будет ограничен. Также, попасть внутрь не получится без средств индивидуальной защиты. Об этом сегодня, 23 июля, сообщила пресс-служба Музея железных дорог России.

Территории комплекса, благодаря своим площадям, позволит соблюдать необходимую социальную дистанцию. Отметим, что билеты приобрести можно только онлайн на официальном сайте учреждения.

Данные меры позволят обеспечить комфортное, а главное безопасное пребывание в музее во время неблагополучной эпидемиологической обстановки.

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