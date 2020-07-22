Пиотровский рассказал, сколько людей посещает Эрмитаж в период эпидемии

Государственный Эрмитаж недавно вновь открыл свои двери для любителей искусства и культурного просвещения. Правда, полноценная работа пока невозможна из-за коронавирусной инфекции, поэтому в музее введены некоторые ограничения.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил сегодня, 22 июля, что каждый день в музей приходят около 1700 посетителей. При этом, все люди ответственно подходят к мерам предосторожности и носят средства индивидуальной защиты.

Проблем с соблюдением специальных временных маршрутов также не возникает. Некоторым удается пройти по одному и тому же по несколько раз. Отметим, что длина каждого из них составляет приблизительно по 2,5 километра.

Стоит напомнить, что билеты в музей можно приобрести только онлайн. Разлетаются они очень быстро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студенты и многодетные семьи бесплатно посетят Эрмитаж 23 июля.