В Новосибирске родились восприимчивые к коронавирусу мыши

Всего родились 6 мышат: два самца и четыре самки. Фото: pixabay

Всего родились 6 мышат: два самца и четыре самки. Фото: pixabay

Новосибирские генетики вывели первую линию лабораторных мышей, чей организм восприимчив к инфекции нового типа Covid-19.

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) получили трансгенных мышей, при помощи которых можно тестировать препараты против коронавируса. Осенью исследователи намерены передать их для исследования методов борьбы с вирусом.

Как сообщили РИА Новости, сейчас шестерым мышатам около 3-4 недель, скоро они начнут размножаться и станут основателями линии, которую ученые собираются расширять , чтобы ускорить исследования по коронавирусу.

Для тестирования вакцины необходимо как минимум 20 грызунов с белком, восприимчивым к болезни. Ученым предстоит вырастить еще 14 грызунов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может распространяться в радиусе более восьми метров.