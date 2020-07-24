Во Всеволожском районе Mazda насмерть сбила 18-летнюю девушку, идущую по «зебре»

Во Всеволожском районе Mazda насмерть сбила 18-летнюю девушку, идущую по &#171;зебре&#187;
Девушка скончалась на месте происшествия. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Трагедия случилась вечером пятницы, 24 июля, на 23-м километре трассы Петербург — Морье. По предварительным данным, 55-летний водитель авто марки Mazda BT-50 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 18-летнюю девушку.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время правоохранители выясняют все детали случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерском районе легковушка насмерть сбила пешехода, идущего по проезжей части.

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