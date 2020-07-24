Оставленная на плите кастрюля стала причиной пожара в доме на Дачном проспекте

Оставленная на плите кастрюля стала причиной пожара в доме на Дачном проспекте
На место приезжали сотрудники экстренных служб. Фото: vk.com/spb_today

Спасатели потушили пожар в жилом доме на Дачном проспекте. Там хозяева квартиры забыли убрать с плиты кастрюлю с едой.

Возгорание случилось в пятницу, 24 июля. Фотографии с мест происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Автор записи уточнил, что пожар тушили в доме №16, корпус 5.

По словам очевидцев, хозяева оставили кастрюлю на плите и ушли. На опубликованных кадрах видно, что к месту ЧП прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

Подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Гатчиной ранним утром сотрудники пожарно-спасательной части тушили дачный дом. Огонь успел распространиться на площадь в 16 квадратных метров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб пожар происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своем диагнозе
Покупатель без маски плюнул в кассира из-за отказа в обслуживании в ...
Оставленная на плите кастрюля стала причиной пожара в доме на Дачном проспекте
В ВОЗ сообщили о рекордном приросте случаев Covid-19 за сутки
Подписчики раскритиковали пирсинг дочери Гузеевой
Во Всеволожском районе Mazda насмерть сбила 18-летнюю девушку, идущую по ...
Массовая драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась задержанием
Суббота в Петербурге начнется с дождей