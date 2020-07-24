Оставленная на плите кастрюля стала причиной пожара в доме на Дачном проспекте

Спасатели потушили пожар в жилом доме на Дачном проспекте. Там хозяева квартиры забыли убрать с плиты кастрюлю с едой.

Возгорание случилось в пятницу, 24 июля. Фотографии с мест происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Автор записи уточнил, что пожар тушили в доме №16, корпус 5.

По словам очевидцев, хозяева оставили кастрюлю на плите и ушли. На опубликованных кадрах видно, что к месту ЧП прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

Подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Гатчиной ранним утром сотрудники пожарно-спасательной части тушили дачный дом. Огонь успел распространиться на площадь в 16 квадратных метров.