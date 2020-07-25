На Большевиков 16 спасателей тушили пожар в общежитии Гидромета

В Невском районе Петербурга произошел пожар в общежитии Российского государственного гидрометеорологического университета. Причины появления огня неизвестны.

Возгорание случилось в здании на проспекте Большевиков. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного части, после чего на место происшествия незамедлительно были направлены 16 сотрудников на спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пожар произошел в одной из комнат, на балконе обгорела обстановка на площади в 4 квадратных метра.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части больше часа тушили полыхающую заброшку на Сердобольской улице.