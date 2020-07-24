Спасатели больше часа тушили полыхающую заброшку на Сердобольской

Спасатели больше часа тушили полыхающую заброшку на Сердобольской
Причины появления огня неизвестны. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга спасатели тушили пожар в нежилом здании. Они боролись с огнем больше часа.

Возгорание случилось вечером пятницы, 24 июля, на Сердобольской улице. Там загорелось заброшенное здание, огонь охватил деревянную обрешетку кровли.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на место происшествия прибыли сотрудник пожарно-спасательной части на специальных машинах.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оставленная на плите кастрюля стала причиной пожара в доме на Дачном проспекте. К месту ЧП прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар


 

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Оставленная на плите кастрюля стала причиной пожара в доме на Дачном проспекте