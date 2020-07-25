Актеров в милицейской форме задержали на Английской набережной

Актеров в милицейской форме задержали на Английской набережной
Об инциденте Гоша Куценко рассказал на странице в соцсети. Фото: instagram.com/goshakutsenko

В Северной столице стражи порядка задержали актеров в форме полиции. Об этом рассказал актер Гоша Куценко.

Инцидент произошел на Английской набережной. Куценко заявил в своем Instagram-аккаунте, что его коллег задержали, когда они снимали сцену фильма. Он добавил, что в какой-то момент к актерам подошли люди в штатском и задержали их. Среди них оказался и звезда «Улиц разбитых фонарей» Андрей Федорцов.

«Всю массовку увезли в отделение милиции», — отметил Куценко.

Самому актеру задержания удалось избежать. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Гоша Куценко напомнил поклонникам о Всемирном дне поцелуев. Он послал фанатам мощный виртуальный жест.

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