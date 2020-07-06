«Поцелуйте еще раз»: Куценко послал фанатам мощный виртуальный жест

Актер Гоша Куценко напомнил поклонникам о Всемирном дне поцелуев. Неофициальный праздник отмечают в 60 странах мира.

Новый пост актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Он предложил подписчикам подхватить флешмоб поцелуя «виртуально невинного».

Мощный виртуальный жест Куценко подписчики не посчитали таким уж невинным. По их словам, такой поцелуй можно было прочувствовать даже через экран.

«Поцелуйте еще раз», — написала подписчица.

В комментариях под видео фанаты оставили большое количество соответствующих смайликов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гоша Куценко вступился за Ефремова. Он призвал не осуждать отечественного актера и выразил соболезнования семье погибшего водителя.