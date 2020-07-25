Под Всеволожском ночью тушили пожар в частном доме

Под Всеволожском ночью тушили пожар в частном доме
Дом горел на 105 "квадратах". Фото: Baltphoto

Минувшей ночью с пятницы на субботу, 25 июля, во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся частный дом.

Об этом информирует региональное ГУ МЧС. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в Сертолово примерно в три часа ночи. Возгорание произошло в частном доме на улице Деревенская в Сертолово. Площадь пожара в постройке достигла 105 квадратных метров.

На месте происшествия работали шесть спасателей 147 пожарной части Ленобласти. К борьбе с огнем также привлекли две единицы специальной техники.

Пожар ликвидировали в четыре утра. О возможных пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Большевиков спасатели тушили пожар в общежитии Российского государственного гидрометеорологического университета.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть пожар порисшествие сертолово


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский депутат получил штраф за акцию на Малой Садовой
Добычей грабителя на проспекте Ветеранов стали 100 рублей
«Компьютерный мастер» починил ноутбук пенсионерке за 200 тысяч рублей
В Кудрово нашли труп мужчины с темным прошлым
Доктор Мясников рассказал, что делать при бессоннице
Финляндия откроет границы для россиян не раньше 25 августа
Под Всеволожском ночью тушили пожар в частном доме
В Петербурге выпустят тематические «Подорожники» в честь Дня ВМФ