Под Всеволожском ночью тушили пожар в частном доме

Минувшей ночью с пятницы на субботу, 25 июля, во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся частный дом.

Об этом информирует региональное ГУ МЧС. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в Сертолово примерно в три часа ночи. Возгорание произошло в частном доме на улице Деревенская в Сертолово. Площадь пожара в постройке достигла 105 квадратных метров.

На месте происшествия работали шесть спасателей 147 пожарной части Ленобласти. К борьбе с огнем также привлекли две единицы специальной техники.

Пожар ликвидировали в четыре утра. О возможных пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Большевиков спасатели тушили пожар в общежитии Российского государственного гидрометеорологического университета.