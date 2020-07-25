Добычей грабителя на проспекте Ветеранов стали 100 рублей

Добычей грабителя на проспекте Ветеранов стали 100 рублей
У мужчины отобрали кошелек. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Петербургская полиция задержала подозреваемого в грабеже в Кировском районе города.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло вечером в четверг, 23 июля, в магазине на проспекте Ветеранов. Там неизвестный ударил 57-летнего покупателя и вытащил у него из кармана кошелек. Уже снаружи грабитель понял, что внутри были всего 100 рублей и банковская карта.

Потерпевший сразу же вызвал полицию и сообщил приметы нападавшего. Прибывшие на место правоохранители быстро нашли и задержали подозреваемого — им оказался 46-летний безработный местный житель.

Похищенное вернули владельцу, а против грабителя открыли уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что покупатель плюнул в кассира из-за отказа в обслуживании в магазине на Перекопской. Причиной всему стал отказ покупателя надевать защитную маску.

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