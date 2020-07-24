Покупатель без маски плюнул в кассира из-за отказа в обслуживании в магазине на Перекопской

Покупатель без маски плюнул в кассира из-за отказа в обслуживании в магазине на Перекопской
Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия покупателя. Фото: vk.com/spb_today

В одном из магазинов Петербурга покупатель отказался надевать маску, из-за чего ему отказали в обслуживании. Раздосадованный горожанин плюнул в кассира, с силой швырнул корзинку с товаром и ушел.

Инцидент произошел в пятницу, 24 июля, в магазине на Перекопской улице. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Кассир отказался обслуживать покупателя, не соблюдающего ограничительные меры. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудники правопорядка, но заявления принять не смогли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в гипермаркете «Леруа Мерлен» в Петербурге произошел скандальный инцидент, разбираться с которым пришлось сотрудникам вневедомственной охраны.

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