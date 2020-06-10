Сотрудников Росгвардии вызвали в «Леруа Мерлен» из-за посетителя без маски

Сотрудников Росгвардии вызвали в &#171;Леруа Мерлен&#187; из-за посетителя без маски
Комментаторы разделились на тех, кто считает эти меры излишне строгими, и тех, кто счел правильными действия стражей порядка. Фото: https://vk.com/spb_today

В среду, 10 июня, в гипермаркете «Леруа Мерлен» на Уральской улице произошел скандальный инцидент, разбираться с которым пришлось сотрудникам вневедомственной охраны.

О случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте», сопроводив информацию фотографиями. Оказалось, что росгвардейцы прибыли на вызов тревожной кнопки. Ею воспользовались, поскольку в стенах магазина находился мужчина без средств индивидуальной защиты.

Позже выяснилось, что маска, обязательная для нахождения в гипермаркете, у нарушителя все же с собой была, но по неизвестным причинам он ею не воспользовался. Какие санкции применили к покупателю, осталось неизвестным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Росгвардии пресекли попытку кражи интернет-оборудования в центре Северной столицы. Преступники пытались похитить коммутаторы на улице Чайковского.

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