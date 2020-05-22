Сотрудники Росгвардии пресекли кражу интернет-оборудования на улице Чайковского

Сотрудники Росгвардии пресекли кражу интернет-оборудования на улице Чайковского
Позже в квартире одного из задержанных было обнаружено похищенное интернет-оборудование на сумму 90 000 рублей. Фото: pixabay.com

В Центральном районе задержали двоих злоумышленников, которые пытались украсть оборудование, притворившись сотрудниками интернет-компании.

По информации пресс-службы управления вневедомственной охраны по Петербургу, 20 мая реальные сотрудники организации, занимающейся интернет-связью, прибыли к одному из домов на улице Чайковского, чтобы устранить неполадку в коммутаторе. Н месте они заметили, что на вызов уже прибыли двое мужчин, однако начальство удивилось, узнав об этом. Оказывается, кроме них на место происшествия никого не посылали.

После этого сотрудники решили обратиться в правоохранительные органы. На место происшествия прибыл наряд Росгвардии и выяснилось, что двое неизвестных — воры. При себе у них была фомка и связка электронных ключей. Злодеи успели украсть коммутаторы в двух других домах, причинив ущерб на 90 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Варшавской улице сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который угрожал ножом прохожим.
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