Петербургский депутат получил штраф за акцию на Малой Садовой

Петербургский депутат получил штраф за акцию на Малой Садовой
Решение вынес Куйбышевский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге муниципального депутата Сергея Лазарева оштрафовали за участие в акции на Малой Садовой улице. За это он отдал 12 тысяч рублей.

Депутат был оштрафован по решению Куйбышевского районного суда. Приговор был вынесен в пятницу, 24 июля.

Акция на Малой Садовой улице в центре города на Неве прошла на прошлой неделе, 15 июля. Организаторы акции собирали подписи под коллективным иском против результатов голосования по поправкам к Конституции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы вышли протестовать против поправок в Конституцию. Колонна вышла длинной – она тянулась по Невскому проспекте до реки Фонтанки. Собравшиеся также скандировали лозунги и демонстрировали прохожим различные плакаты.

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Петербургский депутат получил штраф за акцию на Малой Садовой