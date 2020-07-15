Петербуржцы вышли протестовать против поправок в Конституцию

Не все петербуржцы хотят внесения поправок в Конституцию РФ. Фото: Мойка78

Не все петербуржцы хотят внесения поправок в Конституцию РФ. Фото: Мойка78

Акцию устроили в самом центре города. Люди собрались, чтобы подписать коллективный иск.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Акция против внесения поправок в Конституцию РФ проходит на Невском проспекте – люди выстроились в очередь, чтобы подписать коллективный иск. Собравшиеся также скандируют лозунги и демонстрируют прохожим различные плакаты. За порядком следят сотрудники правоохранительных органов, пока что никого не задерживали – протест носит мирный характер.

Колонна вышла длинной – она тянулась по Невскому проспекте до реки Фонтанки.

Напоминаем, что с 25 июня по 1 июля в России было организовано общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституции. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% россиян, против проголосовали 21,27% человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что опубликовали Конституцию России с поправками.