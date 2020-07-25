Служебная собака помогла полиции найти тайник с наркотиками в доме в Парголово

Кинолог со служебной собакой приняли участие в обысках в частном доме на севере Петербурга и помогли полиции найти наркотики.

Как стало известно gazeta.spb.ru, при обыске в частном доме в поселке Парголово полиция задержала двух участников наркопреступной группы и изъяла сверток с метадоном.

Участниками организованной группы, хранившей и распространявшей метадон и кокаин, оказались 60-летний выходец из Закавказья и 39-летняя петербурженка. Оба в прошлом были судимы за кражи и незаконный оборот наркотиков.

В их доме провели обыск, при котором было обнаружено 30 свертков с белым порошком. Установлено, что в половине свертков был метадон общей массой 2,5 грамма, содержимое остальных свертков пока не определено.

Стоит отметить, что часть наркотиков злоумышленники отдали добровольно, а остальная часть была в тайнике, который обнаружила служебная собака по кличке Барселона. Наркотики были спрятаны за диваном.

Открыто уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

«Задержанных ждет наказание в виде нескольких лет лишения свободы. А служебная собака Барселона за отличную работу по поиску наркотиков поощрена двойной порцией ужина», — заключили в главке МВД по городу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудница СИЗО из Гатчинского района получит срок за наркотики и алкоголь.