ДТП с маршруткой и мотоциклом спровоцировало пробку на Советском проспекте

В субботу, 25 июля, перед поворотом на Заводскую улицу в Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и мотоцикла. Железный конь оказался прямо под колесами автобуса.

В результате ДТП образовалась пробка. По словам очевидцев, мотоцикл оказался прямо под колесами автобуса.

«Мотоциклист лёг под маршрутку на Советском проспекте, перед поворотом на Заводскую. Пробка в обе стороны. Пилот живой стоит в сторонке», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы также отметили, что пилот остался жив. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Краснофлотском шоссе в Ленинградской области произошла авария, участниками которой стали маршрутка и грузовик.