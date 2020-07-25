Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленобласти

Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленобласти
Проводится проверка. Фото: Pixabay

В субботу, 25 июля, в Сланцевском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Иномарка улетела в кювет на скользкой дороге. В результате происшествия погибли три человека.

По предварительным данным, ДТП произошло около 8:55 на автодороге Сижно — Будилово — Осьмино. Как сообщили в УГИБДД по Ленобласти, 23-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением. Машина улетела в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

В машине находились три человека. Все они погибли на месте происшествия. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожный инцидент произошел утром в субботу, 25 июля, на выезде из поселка Большая Ижора в сторону Соснового Бора. Дорогу там не поделили маршрутка №673 и грузовая машина Iveco.

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