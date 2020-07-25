В Ленобласти водитель Cherry протаранил фонарный столб, погиб пассажир

Утром 25 июля в Тосненском районе Ленобласти на трассе М-10 произошло ДТП с участием легкового автомобиля Cherry. Авария унесла жизнь одного человека.

По предварительной информации, ДТП произошло около 11:40 на 650 километре трассы М-10. За рулём автомобиля Cherry находился мужчина 1981 года рождения, он не справился с управлением и влетел в столб освещения, сообщили в ГУ ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП скончался пассажир — мужчина 1964 года рождения. Водителя увезла скорая, его состояние оценивается средней степени тяжести.

Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожный инцидент произошел утром в субботу, 25 июля, на выезде из поселка Большая Ижора в сторону Соснового Бора. Дорогу там не поделили маршрутка №673 и грузовая машина Iveco.