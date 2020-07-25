Попавший у «Академической» под трамвай Opel остановил движение общественного транспорта

В субботу, 25 июля, в Петербурге у станции метро «Академическая» произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, серебристый Opel попал под трамвай. В результате движение общественного транспорта остановилось.

«Опель не успел проскочить и попал под трамвай у метро Академическая, водителю машины конкретно не повезло, все трамваи остановились», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожный инцидент произошел утром в субботу, 25 июля, на выезде из поселка Большая Ижора в сторону Соснового Бора. Дорогу там не поделили маршрутка №673 и грузовая машина Iveco.