В Петродворце задержали злоумышленников, ограбивших пенсиона, ударив его камнем

Добычей подозреваемых стали 8 тысяч рублей.

Происшествие произошло в позднее время 17 июля рядом с одним из домов на улице Озерковой, в Петродворцовом районе. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что знакомые пострадавшего пришли к нему в гости, но явно не с добрыми намерениями. Решив позариться на чужие денежные средства, злоумышленники избили пожилого мужчину, в том числе, воспользовавшись камнем, забрали 8 тысяч рублей и сбежали. Пенсионер был госпитализирован в одно из медицинских учреждений с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе розыскных работ полицейские смогли обнаружить двух подозреваемых в среду, 22 июля. Ими оказались 48-летняя женщина и 45-летний мужчина, которые уже привлекались к ответственности за противоправные деяния.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину ударили электрошокером и ограбили.