В Ленобласти мужчину ударили электрошокером и ограбили

Нападавший уже задержан.

Происшествие произошло в ночь на среду, 8 июля, во Всеволожском районе. В правоохранительные органы обратился мужчина 1988 года рождения. Он сообщил, что на него было совершенно нападение. Неизвестный применил против пострадавшего электрошокер и ударил его по голове. После этого, забрал у заявителя кошелек, в котором находились денежные средства в размере 20 тысяч рублей, и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербурге и Ленобласти.

Полицейские начали розыскные мероприятия и уже днем, 8 июля, смогли отыскать подозреваемого. Задержанным оказался мужчина 1989 года рождения.

В тот же день по факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин.