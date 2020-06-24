В Ленобласти задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин

Сумма похищенного товара составила 235 рублей.

Инцидент произошел во вторник, 23 июня, в Лодейнопольском районе. Полиция отреагировала на вызов и оперативно прибыла на место преступления. Правоохранители выяснили, что в 16:05 в помещение зашел мужчина, который начал угрожать продавцу предметом, внешне похожим на огнестрельное оружие. Похитив желаемый товар, злоумышленник уехал с места преступления на автомобиле. Спустя считанные минуты транспортное средство удалось остановить. Находящийся внутри 37-летний мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции. Уточняется, что он является менеджером по продажам в крупной сети сервисов по ремонту автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Изъятое устройство, похожее на пистолет, было обнаружено при нем и изъято. По факту разбоя инициировано возбуждение уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина ответит перед судом за ряд разбойных нападений на петербуржцев.