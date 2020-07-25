Полиции Петербурга удалось предотвратить массовую драку армян и азербайджанцев

Правоохранительные органы оперативно сработали и не позволили людям, решившим выяснить отношения не самым лучшим образом из-за международного конфликта, устроить массовые беспорядки.

Известно, что встреча должна была состояться рядом с Большим Обуховским мостом. Конфликтная ситуация и выяснение отношений на повышенных тонах могли закончиться плачевно, ведь на встречу могли прийти приблизительно 50 человек и неизвестно, как они все были бы настроены. Об этом сообщает NevaToday.

Напомним, что на улице Рубинштейна ранее из-за противоправных действий представителей диаспор, на 27 человек были составлены протоколы.

Сам конфликт между Арменией и Азербайджаном произошел на границе стран. Там начался взаимный обстрел. Причиной произошедшего являются продолжительные споры из-за территорий. Речь идет о Нагорном Карабахе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась задержанием.