Массовая драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась задержанием

В Москве произошла драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор. Правоохранители задержали более 25 человек.

Инцидент произошел на юго-западе российской столицы у станции метро «Саларьево». Участники конфликта столкнулись у ресторана «Армянский дом».

Как сообщает РБК, в ходе драки один из участников получил ножевое ранение. Задержанных подозревают в хулиганстве и разбое.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Балтийском бульваре произошла драка со стрельбой. Когда полиция приехала, участников конфликта уже не было на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.