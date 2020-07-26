Станцию «Адмиралтейская» снова открыли после наплыва пассажиров

Станцию &#171;Адмиралтейская&#187; снова открыли после наплыва пассажиров
Станция метро "Адмиралтейская". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге возобновила работу станция метрополитена «Адмиралтейская». Ее открыли на вход сразу после завершения Главного военно-морского парада в Северной столице.

«Адмитралтейская», которая находится непосредственно у Дворцовой площади, была закрыта с 10:30. Причиной таких мер стало увеличение пассажиропотока. Работа транспортного узла была парализована из-за пассажиров, стремящихся увидеть парад ВМФ.

Как сообщила пресс-служба петербургской подземки, в 12:08 двери на вход снова открыли.

Количество пассажиров возросло в День ВМФ. В Петербурге сегодня проходит Главный военно-морской парад. Процессия охватит акваторию Невы и Кронштадтский рейд. Шествие завершится в 14:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прибытии президента России на торжества в честь Дня Военно-морского флота

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
адмиралтейская день вмф новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева
Петербург вернулся в топ-5 городов по числу зараженных Covid-19
Станцию «Адмиралтейская» снова открыли после наплыва пассажиров
Волонтер признался в поджоге древнего собора в Нанте
Ретро «Волга» протаранила ограждение на Кондратьевском
Путин рассказал о новейших кораблях в составе военно-морского флота России
Водитель погиб после ДТП с деревом в Выборгском районе
На Петергофском шоссе загорелся припаркованный ВАЗ, полицейские выясняют ...