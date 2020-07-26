Станцию «Адмиралтейская» снова открыли после наплыва пассажиров

В Петербурге возобновила работу станция метрополитена «Адмиралтейская». Ее открыли на вход сразу после завершения Главного военно-морского парада в Северной столице.

«Адмитралтейская», которая находится непосредственно у Дворцовой площади, была закрыта с 10:30. Причиной таких мер стало увеличение пассажиропотока. Работа транспортного узла была парализована из-за пассажиров, стремящихся увидеть парад ВМФ.

Как сообщила пресс-служба петербургской подземки, в 12:08 двери на вход снова открыли.

Количество пассажиров возросло в День ВМФ. В Петербурге сегодня проходит Главный военно-морской парад. Процессия охватит акваторию Невы и Кронштадтский рейд. Шествие завершится в 14:00.

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