Германия не хочет возвращения России в G7

Германия все еще считает Крым частью Украины. Фото: pixabay.com

Германия все еще считает Крым частью Украины. Фото: pixabay.com

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что Германия выступает против предложения вернуть Россию в состав «большой семерки» (G7).

Министр заявил в беседе с газетой Rheinische Post, что Россию исключили из «большой семерки» из-за аннексии Крыма и вмешательства в восточную часть Украины. По словам политика, Россию пригласят вернуться в состав G7 только после разрешения данного вопроса.

Хайко Маас отметил, что Германия по-прежнему выполняет Минские соглашения по Донбассу. Однако, несмотря на это, правительство по-прежнему считает Крым частью Украины.

Министр иностранных дел также подтвердил приверженность Берлина G7 и G20, а также заявил, что Германия выступает против образования форматов G11 или G12.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что призывы отдать Крым и Курилы могут приравнять к экстремизму.