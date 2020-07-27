Золотой дубль «Зенита» отметили световым шоу на Дворцовом мосту

На Дворцовом мосту в Петербурге состоялось световое шоу в честь золотого дубля «Зенита». Переправа превратилась в огромный экран, на котором показали самые яркие моменты сезона-2019/20.

Световое шоу прошло в ночь на 27 июля. Картинку с помощью мощных проекторов вывели на пролет моста, расположенный со стороны Зимнего дворца. Площадь экрана составила более 500 кв. метров.

Нынешний сезон стал для «Зенита» историческим. Команда второй раз за все время оформила золотой дубль, выиграв чемпионат и национальный Кубок. Второй трофей сине-бело-голубые завоевали в субботу, 25 июля. «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» в финале Кубка России со счетом 1:0.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболисты «Зенита» ушли в отпуск. Отдыхать спортсмены будут до 31 июля, после чего они должны возобновить тренировки и готовится к матчу за Суперкубок России.