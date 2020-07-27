В Купчино задержали серийного грабителя старушек

Полиция полагает, что задержанный - серийный грабитель. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полиция полагает, что задержанный - серийный грабитель. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в серии грабежей. Жертвами его стали как минимум две пожилые женщины.

Одно из нападений произошло 16 июля 2020 года в парадной дома на Курской улице. По данным правоохранителей, мужчина ограбил 70-летнюю пенсионерку. Из мочек женщины он вырвал золотые серьги стоимостью 20 тыс. рублей.

Пять дней спустя мужчину заметили на лестничной клетке дома на Софийской улице. Он напал на 74-летнюю местную жительницу и отобрал у неё пакет с личными вещами и связку ключей от квартиры.

«В момент преступлений злоумышленник находился в медицинской маске и перчатках», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый задержан. Выяснилось, что он нигде не работает и был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж»,

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемых в грабеже отеля.