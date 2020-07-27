Корабли, участвовавшие в параде в честь дня ВМФ, покидают Петербург

Судна покинут Северную столицу в ближайшие несколько дней.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщает пресс-служба ЗВО. Корабли, которые принимали участие в параде в честь дня Военно-морского флота, начали покидать Санкт-Петербург. Строй будет расформирован в течение ближайших трех ночей – судна проплывут под разведенными мостами и отправятся туда, откуда прибыли. Отмечается, что после окончания процесса экипажи кораблей вернуться к обычному режиму работы.

Напоминаем, что праздничный концерт состоялся в минувшее воскресенье, 26 июля. За происходящим на воде наблюдали более миллиона человек – их не испугала даже пандемия коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков объяснил, почему Путин не встретился с Бегловым на параде ВМФ.