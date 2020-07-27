В детских лагерях нет ни одной вспышки коронавируса

Пока что юным россиянам можно отдыхать только в пределах своего региона.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем рассказал Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Он заявил, что ни в одном детском лагере не обнаружили вспышку коронавируса, поэтому поводов для опасений нет. Глава ведомства подчеркнул, что специалисты следят за происходящим и готовы в любой момент отреагировать.

На данный момент открылись федеральные лагеря, где могут отдыхать школьники данного региона. В августе, если эпидемиологическая обстановка позволит, будут смены для детей из других субъектов России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти возобновляют работу школьные лагеря.